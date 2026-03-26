A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta sexta-feira (27). As temperaturas máximas registradas serão de 28.6°C em Bela Vista de Goiás, 28.3°C em Goiânia e Senador Canedo. Para as mínimas, Goianápolis e Hidrolândia apresentarão 17.8°C.Em relação à umidade do ar, a média na região será de 76.8%, com as cidades de Caturaí, Goianira e Hidrolândia registrando os índices mais altos, de 87.0%. A probabilidade média de chuva para a Região Metropolitana é de 22.5%, mas em Nerópolis há uma probabilidade de 65.0%, e em Caturaí e Goianira, de 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 27.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 28.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 27.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Hidrolândia: máxima 28.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Nerópolis: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.