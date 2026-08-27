A Região Metropolitana terá um dia de sol e calor sem expectativa de alterações bruscas nesta sexta-feira (28), registrando uma média de temperatura mínima de 20,82°C nas primeiras horas do dia. Em relação aos picos de calor, as maiores temperaturas devem ser registradas em Aragoiânia e Guapó, ambos com máxima de 34,6°C, além de Abadia de Goiás, que deve atingir 34,4°C. No outro extremo, as menores temperaturas mínimas previstas para o período devem ocorrer em Terezópolis de Goiás, com 20,0°C, e em Senador Canedo, com 20,2°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 46,55% na região, com os índices mais elevados alcançando 58,0% nos municípios de Goiânia e Santo Antônio de Goiás. Quanto às precipitações, a probabilidade média de chuva é muito baixa, fixada em 3,62%, embora cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia registrem uma possibilidade de apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 34,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 32,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 33,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 33,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 34,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 33,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 32,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 34,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 34,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 33,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 33,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 32,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 33,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 33,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 34,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.