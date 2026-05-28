A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a quentes nesta sexta-feira (29). As temperaturas máximas devem alcançar 27.2°C em Caturaí, 27.1°C em Aragoiânia e 27.1°C em Guapó. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Goianápolis, com 16.8°C, e Bonfinópolis, que registrará 17.1°C.A umidade do tempo na região se manterá em níveis elevados, com média de 69.88%. Cidades como Goianápolis, Goianira e Santo Antônio de Goiás podem registrar umidade de até 79.0%. A probabilidade de chuva é baixa, em torno de 10.0%, com os mesmos índices previstos para Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 25.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 26.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 26.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 27.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 26.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 24.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 26.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 26.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 26.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 26.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 26.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 26.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 27.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.