A Região Metropolitana terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (3). As temperaturas para o período apontam para Bela Vista de Goiás como a cidade mais quente, com máxima de 28.2°C, seguida por Abadia de Goiás e Aparecida de Goiânia, ambas com 27.7°C. Já as menores temperaturas mínimas são esperadas em Goianápolis, com 18.9°C, e Bonfinópolis, com 19.3°C.O tempo mostra uma umidade média de 84.65% na região, com as cidades de Bonfinópolis, Brazabrantes e Caldazinha apresentando os maiores índices de até 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.12%, mas algumas localidades como Aparecida de Goiânia e Senador Canedo destacam-se com 95.0% de chance de precipitação, e Bela Vista de Goiás com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 26.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 26.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Goianira: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 26.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Goiânia: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 26.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Nova Veneza: máxima 26.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Trindade: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.