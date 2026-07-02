A Região Metropolitana terá tempo firme e ensolarado para sexta-feira (3), sem previsão de chuva em nenhuma localidade. As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 27.93°C, com as cidades mais quentes sendo Caturaí (28.8°C), Trindade (28.7°C) e Abadia de Goiás (28.5°C). Já as mínimas mais baixas serão registradas em Senador Canedo (13.2°C) e Caldazinha (13.3°C).A umidade relativa do ar na Região Metropolitana terá uma média de 56.52%. As cidades com maiores índices de umidade serão Caldazinha, Goiânia e Senador Canedo, todas com 69.0%. Não há previsão de chuva para a região, com probabilidade de precipitação de 0.0% em todas as cidades, incluindo Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.7°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 28.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 26.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 27.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 28.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 28.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 26.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 28.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 27.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 27.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 28.0°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 28.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.