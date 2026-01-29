A Região Metropolitana terá grande chance de chuva para a sexta-feira (30). As temperaturas máximas alcançarão 29,5°C em Bonfinópolis, 29,2°C em Goiânia e 29,0°C em Goianira, sendo estas as cidades com o tempo mais quente. As mínimas, por sua vez, serão de 19,7°C em Goianápolis e 20,2°C em Brazabrantes, registrando o tempo mais frio.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 81,3%, enquanto a probabilidade de chuva geral é de 36,0%. Contudo, cidades como Bela Vista de Goiás, Hidrolândia e Nerópolis se destacam com 75% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 29.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 28.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Nova Veneza: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Trindade: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.