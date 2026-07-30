A Região Metropolitana apresentará um cenário de sol e firmeza em seu tempo nesta sexta-feira (31), com os termômetros oscilando, em média, de uma mínima de 18,54°C até a máxima de 31,41°C. Os picos de calor devem se concentrar em Caturaí, que registra máxima de 32,5°C, seguida de perto por Trindade, com 32,3°C, e Abadia de Goiás, com 32,1°C. Já os momentos mais frescos do dia ocorrem em Goianápolis, onde a mínima cai para 16,7°C, e em Bonfinópolis, com marca inicial de 17,5°C.Em relação ao índice de umidade relativa do ar, a média regional ficará em 37,35%, sendo que os valores mais expressivos se concentram em Goianápolis, que atinge máxima de 46,0%, além de Bela Vista de Goiás e Bonfinópolis, ambas registrando umidade de 44,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade é nula, registrando 0,0% de chance de precipitação para toda a região.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 31,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 32,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 30,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 31,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 30,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 32,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 32,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 29,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 31,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 32,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 30,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 32,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 30,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 31,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 31,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 32,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.