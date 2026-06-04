A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas na sexta-feira (5). As máximas atingirão 27.0°C em Caturaí, 26.8°C em Trindade e 26.6°C em Aragoiânia, que estão entre as cidades mais quentes. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 12.6°C, e Terezópolis de Goiás, com 12.7°C.A umidade média na região será de 61.4%. Cidades como Goiânia e Santo Antônio de Goiás podem registrar umidade de até 75.0%, enquanto Goianira pode atingir 74.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, com 9.75%. Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentam 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.7°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 26.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 25.1°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 26.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 26.1°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 27.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 26.6°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 24.2°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 26.4°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 26.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 25.3°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 26.6°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 25.6°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 26.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 26.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 26.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.