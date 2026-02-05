A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta sexta-feira (6), marcando o tempo na região. As temperaturas variarão, com as cidades mais quentes sendo Bonfinópolis (28.3°C), Aragoiânia (27.7°C) e Caldazinha (27.7°C). Já as mínimas serão observadas em Goianápolis (19.1°C) e Nerópolis (19.6°C).A umidade média na Região Metropolitana ficará em 87.53%, podendo atingir 95.0% em cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas. Em relação à chuva, a probabilidade média é de 41.88%, mas algumas localidades, como Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Caturaí, apresentam uma probabilidade de 85.0% de ocorrência de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Aragoiânia: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Bonfinópolis: máxima 28.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 27.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Goianápolis: máxima 25.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Guapó: máxima 27.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.