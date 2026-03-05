A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (6), com o tempo variando entre as cidades. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Senador Canedo, com 28.7°C, seguida por Bela Vista de Goiás (28.5°C) e Caldazinha (28.4°C). Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 19.4°C, e Nerópolis, com 19.7°C.A umidade média na região ficará em 84.55%, e a probabilidade média de chuva é de 71.38%. Cidades como Abadia de Goiás, Caturaí e Goianira destacam-se com as maiores probabilidades de chuva, atingindo 95.0%. Em relação à umidade, Brazabrantes, Nerópolis e Nova Veneza apresentam os índices mais elevados, chegando a 97.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 85.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Aragoiânia: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Bonfinópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 85.0%Brazabrantes: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caldazinha: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Caturaí: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 85.0%Goiânia: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Guapó: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Hidrolândia: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Inhumas: máxima 26.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Nerópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Nova Veneza: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Trindade: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.