A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas nesta sexta-feira (8). As máximas se aproximarão dos 30°C, com as cidades mais quentes sendo Aragoiânia e Guapó, ambas com máxima de 30.1°C, e Abadia de Goiás, com máxima de 30.0°C. Já as cidades mais frias terão mínimas como 17.4°C em Terezópolis de Goiás e 17.6°C em Goianápolis.A umidade média na região ficará em 65.9%, com algumas cidades como Caturaí, Goianira e Santo Antônio de Goiás podendo registrar até 81.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é baixa, de 4.62%, mas cidades como Abadia de Goiás, Inhumas, Santo Antônio de Goiás e Trindade podem apresentar até 15.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 30.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Brazabrantes: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 30.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 29.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 29.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.