A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas variando na sexta-feira (9). As cidades mais quentes deverão ser Bonfinópolis, com máxima de 30.6°C, Abadia de Goiás, com 30.3°C, e Goiânia, também com 30.3°C. Já as mais frias serão Goianápolis, com mínima de 18.3°C, e Brazabrantes, com 18.8°C.\nA umidade do ar na região terá uma média de 73.25%. Cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas podem registrar os maiores índices de umidade, chegando a 87.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 31.5%, com Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Bela Vista de Goiás apresentando 45.0% de chance de chuva.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%