A Região Metropolitana deve registrar um dia ensolarado e sem grandes variações nas condições do tempo nesta terça-feira (1). O calor se destaca em Senador Canedo, que apresenta a máxima mais alta de 34,5°C, seguida por Caldazinha e Goiânia, ambas com até 34,4°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas chegam a 18,7°C nas cidades de Goianápolis e Hidrolândia.A média da umidade relativa do ar se estabelece em 57,7%, alcançando as taxas mais expressivas em Hidrolândia, com 83,0%, além de Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, que marcam 81,0%. Já a probabilidade média de precipitação fica em 21,12%, sendo que os maiores índices de chuva são esperados para Aragoiânia e Guapó, onde a chance é de 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Aragoiânia: máxima 33,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 55,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 45,0%Bonfinópolis: máxima 33,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 35,0%Brazabrantes: máxima 33,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Caldazinha: máxima 34,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 45,0%Caturaí: máxima 34,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Goianira: máxima 34,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Goianápolis: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Goiânia: máxima 34,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Guapó: máxima 33,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 55,0%Hidrolândia: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 45,0%Inhumas: máxima 33,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Nerópolis: máxima 33,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Nova Veneza: máxima 33,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Senador Canedo: máxima 34,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 40,0%Terezópolis de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Trindade: máxima 34,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.