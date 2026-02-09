A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta terça-feira (10), caracterizando o tempo da região. As cidades mais quentes serão Senador Canedo, com máxima de 25.3°C, Bela Vista de Goiás e Caldazinha, ambas com 25.2°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Goianápolis, com 18.4°C, e Bonfinópolis, com 18.8°C.A umidade média na região ficará em torno de 88.95%, com Brazabrantes e Nova Veneza atingindo 97.0% e Abadia de Goiás com 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 41.0%, com Aragoiânia, Guapó, Nerópolis, Senador Canedo e Terezópolis de Goiás registrando as maiores probabilidades de 65.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Aparecida de Goiânia: máxima 24.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 24.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Brazabrantes: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Caldazinha: máxima 25.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Caturaí: máxima 24.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 24.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 24.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Goiânia: máxima 25.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Hidrolândia: máxima 24.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 24.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 24.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova Veneza: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Senador Canedo: máxima 25.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Trindade: máxima 24.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.