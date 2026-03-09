A Região Metropolitana terá grande chance de chuva na terça-feira (10). As temperaturas máximas esperadas para o tempo serão de 29.5°C em Senador Canedo, 29.4°C em Goiânia e 29.3°C em Goianira. As mínimas mais baixas serão de 18.9°C em Goianápolis e 19.1°C em Bonfinópolis.A umidade média na região ficará em 81.88%. Cidades como Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e Caturaí podem registrar índices de umidade de até 93.0%. A probabilidade média de chuva na Região Metropolitana é de 48.75%, com as maiores chances em Bela Vista de Goiás (90.0%), Caldazinha (85.0%) e Senador Canedo (80.0%).Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Aragoiânia: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Bonfinópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 85.0%Caturaí: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Goianira: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goiânia: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Guapó: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Inhumas: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Nerópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Senador Canedo: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Trindade: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.