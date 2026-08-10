A Região Metropolitana passará por uma terça-feira (11) de céu aberto e predomínio de sol, com termômetros em elevação. As máximas mais elevadas devem ocorrer em Caturaí e Trindade, ambas com 34,5°C, além de Aragoiânia, que deve registrar 34,4°C. O início do dia será mais ameno em Goianápolis, com mínima de 19,0°C, e em Terezópolis de Goiás, com 19,3°C.A umidade relativa do ar apresentará média de 35,48% ao longo do dia, alcançando patamares de até 46,0% no período noturno em Bela Vista de Goiás, Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás. A probabilidade média de chuva para a região é de quase nulos 0,88%, sendo que Goiânia desponta com o maior índice de precipitação, registrando 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 34,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 32,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 33,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 34,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 34,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 31,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 33,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 34,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 33,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 34,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 32,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 33,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 34,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.