A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a quentes nesta terça-feira (12). As cidades mais quentes serão Caturaí com máxima de 29.1°C, Goianira com 29.0°C e Trindade com 29.0°C. Já as mais frias serão Hidrolândia com mínima de 14.2°C e Goianápolis com 14.3°C.A umidade média na região será de 69.45%, com Senador Canedo apresentando os maiores índices de 81.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 15.25%, mas cidades como Goianápolis e Nerópolis podem registrar até 35.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.6°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.