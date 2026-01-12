A Região Metropolitana terá grande chance de chuva na terça-feira (13). As temperaturas mais altas serão registradas em Bonfinópolis, com máxima de 29.3°C, Trindade, com 29.0°C, e Goiânia, com 28.9°C. Já as mínimas mais baixas serão em Goianápolis, com 18.7°C, e Brazabrantes, com 19.0°C.\nA umidade média do ar na Região Metropolitana será de 80.62%, com Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Caturaí registrando umidade de 93.0% à noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 50.38%, sendo que Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Caturaí apresentam as maiores chances, com 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%