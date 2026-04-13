A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas amenas a quentes na terça-feira (14). As cidades mais quentes serão Trindade, com máxima de 29.5°C, Bela Vista de Goiás, com 29.4°C, e Abadia de Goiás, com 29.3°C. Já as cidades mais frias serão Goianápolis, com mínima de 18.1°C, e Bonfinópolis, com 18.5°C.A umidade média na região será de 62.35%, com Goianápolis registrando os maiores índices de umidade noturna em 75.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 13.38%, mas algumas localidades, como Goianira, podem ter maior chance de tempo chuvoso durante o dia, com 35.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.