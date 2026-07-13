A Região Metropolitana terá predomínio de sol e ausência de nuvens nesta terça-feira (14), com as temperaturas variando entre a média mais baixa de 14,12°C ao amanhecer e picos médios de 28,43°C no período da tarde. Entre os destaques locais, Caturaí lidera as máximas com 29,1°C, acompanhada por Brazabrantes e Goianira, ambas com 28,9°C. Já o início do dia será mais ameno em Bela Vista de Goiás, com mínima de 13,1°C, e em Caldazinha, que registrará 13,3°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média geral de 46,92% no decorrer do dia. Os maiores índices de umidade serão concentrados em Bela Vista de Goiás, Caldazinha e Senador Canedo, alcançando a marca de 55,0%. Alinhado a esse cenário seco, a probabilidade de chuva é de 0,0% para toda a região, confirmando o cenário de tempo firme.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 27,9°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 28,5°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 27,8°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 28,9°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 28,3°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 29,1°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 28,9°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 27,4°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 28,8°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 28,5°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 27,4°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 28,9°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 28,4°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 28,9°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 28,4°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 28,9°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.