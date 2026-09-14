A Região Metropolitana experimenta, nesta terça-feira (15), um dia de céu claro e sem indicativos de instabilidade, registrando marcas térmicas médias de 18,66°C nas primeiras horas do dia a 32,68°C nos horários de pico. O calor se destaca especialmente em Caturaí, Goiânia e Trindade, cidades que registram máximas de 33,2°C. Já os momentos de maior frescor se concentram em Goianápolis, com mínima de 18,0°C, e Bonfinópolis, que registra 18,1°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 60,92%, tendo seus maiores percentuais de 73,0% registrados em Bonfinópolis, Caldazinha e Goianápolis. Paralelamente, a possibilidade média de chuva é de apenas 11,0%, com o maior índice de probabilidade de precipitação observado em Aparecida de Goiânia, atingindo 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 32,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Bonfinópolis: máxima 32,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Brazabrantes: máxima 32,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 32,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 33,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Goianira: máxima 33,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Goianápolis: máxima 31,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 33,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Guapó: máxima 32,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Hidrolândia: máxima 32,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Inhumas: máxima 32,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 32,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 32,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Senador Canedo: máxima 33,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 33,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.