A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva amanhã, terça-feira (16). As cidades mais quentes serão Trindade com máxima de 27.0°C, Bonfinópolis com 26.9°C e Brazabrantes com 26.8°C. Já as mais frias serão Goianápolis com mínima de 19.6°C e Nerópolis com 20.1°C.\nA umidade média na região será de 88.88%, com as cidades de Nerópolis, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás apresentando umidade de 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 68.25%, e Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia têm as maiores probabilidades, todas com 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%