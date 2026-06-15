A Região Metropolitana terá um tempo com possibilidade de chuva localizada na terça-feira (16). As temperaturas máximas alcançarão 27.0°C em Caturaí, 26.9°C em Inhumas e 26.8°C em Brazabrantes. As mínimas ficarão em 15.8°C em Goianápolis e 16.0°C em Bela Vista de Goiás.A umidade média na região será de 80.35%. A probabilidade de chuva atinge os maiores índices em Caturaí, com 55.0%, Goianápolis, com 50.0%, e Senador Canedo, também com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 25.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 25.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 26.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Caldazinha: máxima 26.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 27.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 26.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 25.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 26.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 25.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 24.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 26.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 26.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 26.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 26.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 26.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.