A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas que variam de amenas a quentes na terça-feira (17). As máximas podem chegar a 31.5°C em Goiânia, 31.4°C em Senador Canedo e 31.3°C em Goianira. As mínimas mais baixas serão observadas em Goianápolis, com 19.3°C, e Terezópolis de Goiás, com 19.4°C.A umidade do tempo na Região Metropolitana apresentará uma média de 59.88%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas em Bonfinópolis, Brazabrantes e Caturaí, todas com 35% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 30.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 31.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 30.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Nerópolis: máxima 30.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 31.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 30.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.