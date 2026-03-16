A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta terça-feira (17), com o tempo instável predominando na maioria das localidades. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Bela Vista de Goiás (27.9°C), Senador Canedo (27.8°C) e Aparecida de Goiânia (27.5°C). Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Goianápolis (19.3°C) e Bonfinópolis (19.5°C).\nA umidade média na região ficará em 88.0%, com as maiores taxas noturnas em Brazabrantes, Goiânia e Nerópolis, todas com 96.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 59.25%, mas cidades como Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis e Caldazinha preveem 95.0% de chance de tempo chuvoso durante o dia.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%