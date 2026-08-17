A Região Metropolitana terá uma terça-feira (18) de tempo firme e sem expectativa de chuva, registrando média de temperatura mínima de 18,8°C e máxima de 31,68°C. O calor se fará mais presente em Caturaí, que deve alcançar máxima de 32,7°C, seguida por Aragoiânia e Guapó, ambas com 32,6°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas do dia serão registradas em Goianápolis, com mínima de 17,5°C, e Bonfinópolis, onde os termômetros devem registrar 18,0°C nas horas mais frias.A umidade relativa do ar na região deve se manter baixa, com uma média estimada em 39,62% ao longo do período. Os maiores índices de umidade devem ser registrados no município de Santo Antônio de Goiás, que chega a 49,0%, seguido de perto por Goianápolis e Goiânia, que alcançam 48,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade de chuva é nula em todo o território, registrando 0,0% de chance inclusive em locais como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 31,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 32,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 30,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 31,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 31,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 32,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 32,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 29,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 32,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 32,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 31,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 32,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 31,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 31,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 31,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 32,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.