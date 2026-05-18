A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas amenas para a terça-feira (19). As máximas podem chegar a 27.6°C em Brazabrantes, Inhumas e Nova Veneza. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 17.9°C, e Hidrolândia, com 18.1°C.A umidade média na região será de 79%, podendo atingir 90.0% em Hidrolândia. A probabilidade média de chuva é de 16%, com Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bela Vista de Goiás apresentando os maiores índices, de 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 26.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 26.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 27.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 26.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 25.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 27.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 27.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.