A Região Metropolitana, para terça-feira (2), apresenta tempo com temperaturas variando entre amenas e quentes. As cidades mais quentes serão Caturaí com máxima de 28.7°C, Trindade com 28.6°C e Abadia de Goiás com 28.5°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Bela Vista de Goiás com 12.1°C e Caldazinha com 12.3°C.A umidade média na região será de 55.38%. Senador Canedo, Caldazinha e Caturaí apresentam os maiores índices de umidade, atingindo 69.0% e 68.0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva é de 11.5%, com Bonfinópolis, Goianápolis e Nerópolis registrando as maiores probabilidades, com 25.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.7°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.3°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 27.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.0°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.7°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.9°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.3°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 27.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 28.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.2°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.6°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.