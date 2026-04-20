A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas variando entre amenas e quentes para terça-feira (21). As cidades mais quentes incluem Bela Vista de Goiás, com máxima de 29.8°C, Goiânia, com 29.7°C, e Trindade, também com 29.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.8°C, e Brazabrantes, com 19.0°C.A umidade média na Região Metropolitana estará em torno de 62.95%. Cidades como Caturaí e Santo Antônio de Goiás podem registrar umidade de até 74.0%, e Brazabrantes, 73.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 12.12%. No entanto, algumas cidades apresentam chances maiores, como Aparecida de Goiânia e Trindade, ambas com 35.0% de probabilidade de chuva, e Caturaí, com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.