A Região Metropolitana deve registrar predomínio de sol e ausência de precipitações nesta terça-feira (21), com temperaturas médias oscilando entre a mínima de 15,55°C e a máxima de 29,54°C. O calor se fará mais presente em Aragoiânia e Guapó, cidades que devem atingir a máxima de 30,4°C, além de Caturaí, com 30,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas do dia estão previstas para Goiânia e Terezópolis de Goiás, onde os termômetros devem registrar mínima de 14,7°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 46,38%, com os maiores índices previstos para Goiânia e Santo Antônio de Goiás, alcançando 60,0%, seguidas por Brazabrantes, com 59,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade de precipitação na região é de 0,0%, confirmando o tempo seco em localidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, que não têm previsão de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 29,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 30,4°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 28,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 29,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 29,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 30,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 29,9°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 27,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 29,8°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 30,4°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 29,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 29,5°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 28,7°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 29,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 29,7°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 30,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.