A Região Metropolitana deve registrar um tempo instável e propício a pancadas de água nesta terça-feira (22), com temperaturas médias oscilando entre a mínima de 19,8°C e a máxima de 32,4°C. Entre os destaques de calor, Goiânia lidera com máxima de 32,9°C, seguida de perto por Caldazinha e Goianira, ambas com 32,8°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia estão previstas para Goianápolis, com 19,0°C, e Hidrolândia, com 19,4°C.Em relação à umidade do ar, a média para o dia é de 62,98%, alcançando seus maiores índices em Hidrolândia, com 85,0%, além de Abadia de Goiás e Aparecida de Goiânia, ambas com 84,0%. A chance média de precipitação na região é de 64,75%, sendo que a expectativa por chuva é ainda maior nos municípios de Abadia de Goiás, Aragoiânia e Guapó, onde a probabilidade atinge 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Aragoiânia: máxima 31,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Bonfinópolis: máxima 32,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Brazabrantes: máxima 32,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Caldazinha: máxima 32,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 65,0%Caturaí: máxima 32,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Goianira: máxima 32,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Goianápolis: máxima 31,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Goiânia: máxima 32,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Guapó: máxima 31,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Hidrolândia: máxima 31,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 70,0%Inhumas: máxima 32,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Nerópolis: máxima 32,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 65,0%Nova Veneza: máxima 32,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Senador Canedo: máxima 32,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 65,0%Trindade: máxima 32,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.