A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a elevadas para a terça-feira (23), marcando a principal característica do dia. As máximas mais altas serão registradas em Bonfinópolis, com 29.8°C, Goiânia com 29.6°C e Goianira também com 29.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Nerópolis e Nova Veneza, ambas alcançando 17.2°C.A umidade do ar será elevada, com média de 74.9% na região. Cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas podem registrar umidade de até 89.0%. A probabilidade de chuva é baixa na maioria das localidades, com média de 14.0%, mas algumas cidades como Bonfinópolis, Caldazinha e Senador Canedo apresentam chances de chuva de até 40.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 28.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 19.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Brazabrantes: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Caturaí: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.