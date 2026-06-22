A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a quentes na terça-feira (23). As cidades mais quentes serão Caturaí, com máxima de 29.2°C, Trindade, com 29.1°C, e Abadia de Goiás, com 29.0°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Terezópolis de Goiás, com 16.3°C, e Goianápolis, com 16.4°C.A umidade média na região será de 68.5%, com Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e Bela Vista de Goiás apresentando os índices mais elevados, alcançando 81.0%. A probabilidade de chuva é baixa na maioria das localidades, com média de 11.25%. Hidrolândia terá a maior probabilidade de chuva, com 25.0%, seguida por Aparecida de Goiânia e Brazabrantes, ambas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 28.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Bonfinópolis: máxima 27.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.