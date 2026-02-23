A Região Metropolitana terá um tempo marcado por grande chance de chuva para a terça-feira (24). As temperaturas máximas na região serão de até 24.7°C em Bela Vista de Goiás e Hidrolândia, seguidas por Aparecida de Goiânia com 24.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 19.1°C, e Bonfinópolis, com 19.5°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em torno de 90.8%. Cidades como Brazabrantes, Nerópolis e Nova Veneza podem ter níveis de umidade atingindo até 97.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 51.12%, com destaque para Goiânia, que apresenta 90.0% de chance de chuva durante o dia, e Hidrolândia e Terezópolis de Goiás, ambas com 80.0% de probabilidade de chuva no mesmo período.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana: Abadia de Goiás: máxima de 24.2°C e mínima de 19.8°C, com 65.0% de chance de chuva durante o dia. Aparecida de Goiânia: máxima de 24.5°C e mínima de 20.0°C, com 65.0% de chance de chuva durante o dia. Aragoiânia: máxima de 24.2°C e mínima de 19.8°C, com 75.0% de chance de chuva durante o dia. Bela Vista de Goiás: máxima de 24.7°C e mínima de 20.1°C, com 70.0% de chance de chuva durante o dia. Bonfinópolis: máxima de 23.4°C e mínima de 19.5°C, com 65.0% de chance de chuva durante o dia. Brazabrantes: máxima de 23.6°C e mínima de 19.7°C, com 60.0% de chance de chuva durante o dia. Caldazinha: máxima de 24.1°C e mínima de 19.8°C, com 60.0% de chance de chuva durante o dia. Caturaí: máxima de 24.4°C e mínima de 20.0°C, com 65.0% de chance de chuva durante o dia. Goianápolis: máxima de 22.9°C e mínima de 19.1°C, com 65.0% de chance de chuva durante o dia. Goiânia: máxima de 24.1°C e mínima de 19.8°C, com 90.0% de chance de chuva durante o dia. Goianira: máxima de 24.3°C e mínima de 19.9°C, com 65.0% de chance de chuva durante o dia. Guapó: máxima de 24.2°C e mínima de 19.8°C, com 75.0% de chance de chuva durante o dia. Hidrolândia: máxima de 24.7°C e mínima de 20.0°C, com 80.0% de chance de chuva durante o dia. Inhumas: máxima de 24.0°C e mínima de 19.9°C, com 55.0% de chance de chuva durante o dia. Nerópolis: máxima de 23.3°C e mínima de 19.5°C, com 65.0% de chance de chuva durante o dia. Nova Veneza: máxima de 23.6°C e mínima de 19.7°C, com 60.0% de chance de chuva durante o dia. Santo Antônio de Goiás: máxima de 24.1°C e mínima de 19.7°C, com 65.0% de chance de chuva durante o dia. Senador Canedo: máxima de 24.3°C e mínima de 19.9°C, com 65.0% de chance de chuva durante o dia. Terezópolis de Goiás: máxima de 23.5°C e mínima de 19.5°C, com 80.0% de chance de chuva durante o dia. Trindade: máxima de 24.2°C e mínima de 19.9°C, com 65.0% de chance de chuva durante o dia.Abadia de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aparecida de Goiânia: máxima 24.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Aragoiânia: máxima 24.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bela Vista de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Bonfinópolis: máxima 23.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Caldazinha: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 24.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goianira: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goianápolis: máxima 22.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Goiânia: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Guapó: máxima 24.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Hidrolândia: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 24.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 23.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Veneza: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Senador Canedo: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 24.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.