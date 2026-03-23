A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva para terça-feira (24). As temperaturas máximas chegam a 27.1°C em Goiânia, 27.0°C em Brazabrantes e 27.0°C em Goianira. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.2°C, e Terezópolis de Goiás, com 18.4°C.A umidade média na região será de 80.83%, com Bonfinópolis, Brazabrantes e Caldazinha atingindo 92.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 34.25%, mas em Goianápolis e Terezópolis de Goiás a chance de chuva é de 95.0%, e em Bonfinópolis é de 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 26.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 30.0%Bonfinópolis: máxima 26.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Brazabrantes: máxima 27.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Caldazinha: máxima 26.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goianira: máxima 27.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Goianápolis: máxima 26.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Goiânia: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 26.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 25.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nerópolis: máxima 26.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Nova Veneza: máxima 27.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 26.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Trindade: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.