A Região Metropolitana, para terça-feira (26), terá temperaturas elevadas durante o dia. As cidades mais quentes serão Caturaí e Trindade, ambas com máxima de 29.9°C, e Abadia de Goiás, com 29.7°C. Já as cidades mais frias serão Goianápolis, com mínima de 16.1°C, e Terezópolis de Goiás, com 16.3°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em torno de 64.35%. Goiânia, Santo Antônio de Goiás e Senador Canedo registrarão os maiores índices de umidade noturna, chegando a 76.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 7.12%, sendo Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia as cidades com maior probabilidade, atingindo 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 28.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 29.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 29.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 29.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 27.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 28.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 29.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nerópolis: máxima 28.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 29.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 29.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.