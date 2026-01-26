A Região Metropolitana terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (27). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Bonfinópolis, com 30.4°C, e em Caldazinha e Goiânia, ambas com 29.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Brazabrantes e Caturaí, ambas com 19.4°C, indicando um tempo com temperaturas amenas.A umidade média na região será de 79.75%, com Bonfinópolis, Caldazinha e Senador Canedo apresentando umidade de 91.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 57.0%, porém, cidades como Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bonfinópolis têm uma probabilidade de 75.0% de ocorrência de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Brazabrantes: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Caldazinha: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Caturaí: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Goianira: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Goianápolis: máxima 27.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Guapó: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Hidrolândia: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Nerópolis: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Nova Veneza: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Senador Canedo: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Trindade: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.