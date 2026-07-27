A Região Metropolitana passará por um dia sem mudanças bruscas e com baixas chances de precipitação nesta terça-feira (28), mantendo as condições do tempo firmes. Os termômetros registram uma média mínima de 17,02°C na região. As temperaturas máximas mais altas devem se concentrar em Aragoiânia, Caturaí e Guapó, chegando a 32,6°C, enquanto os menores índices térmicos de mínima ficam para Goiânia, com 16,0°C, e Bela Vista de Goiás, com 16,1°C.O índice médio de umidade do ar para o período é de 43,25%, com os maiores valores previstos para Goiânia, que alcança 57,0%, e Senador Canedo, com 56,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é de apenas 5,75%, embora municípios como Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Caldazinha apontem uma chance ligeiramente superior, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 31,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 32,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 31,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Brazabrantes: máxima 31,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 31,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 32,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 32,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 30,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 32,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 32,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 31,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 32,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 31,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 31,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 32,0°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 32,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.