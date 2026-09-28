A Região Metropolitana terá um dia de sol firme e calor nesta terça-feira (29), com termômetros alcançando marcas elevadas à tarde. Os maiores índices de calor devem ocorrer em Bela Vista de Goiás, com máxima de 35,7°C, seguida de perto por Caldazinha e Senador Canedo, ambas com 35,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas ao amanhecer serão registradas em Goianápolis, com mínima de 19,5°C, e Terezópolis de Goiás, com 19,6°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em torno de 50,15%, sendo que os maiores índices devem ser observados em Brazabrantes, Caturaí e Goianira, alcançando 66,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é extremamente baixa, de apenas 0,12%, e a maior possibilidade de precipitação ocorre em Bela Vista de Goiás, com somente 5,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 34,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 35,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 34,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 34,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 35,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 35,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 33,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 35,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 35,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 34,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 34,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 34,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 34,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 35,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 35,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.