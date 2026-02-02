A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva amanhã, terça-feira (3), caracterizando o tempo na região. As cidades mais quentes incluem Bonfinópolis, com máxima de 28.3°C, e Goiânia e Goianira, ambas com máxima de 27.9°C. As temperaturas mais amenas serão sentidas em Goianápolis, com mínima de 20.1°C, e Nerópolis, com mínima de 20.5°C.A umidade média na região será de 87.25%, com Brazabrantes, Caturaí e Goianira registrando os índices mais altos, atingindo 94.0% à noite. A probabilidade média de chuva é de 45.5%. No entanto, cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas terão uma probabilidade de chuva de 75.0% durante o dia, indicando um tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Bonfinópolis: máxima 28.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Caldazinha: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goianira: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Goianápolis: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Goiânia: máxima 27.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Guapó: máxima 25.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nerópolis: máxima 25.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nova Veneza: máxima 25.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Senador Canedo: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 26.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.