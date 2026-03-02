A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva na terça-feira (3), com destaque para Bela Vista de Goiás, onde a probabilidade atinge 65.0%. As temperaturas máximas na região serão de 29.4°C em Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, e 29.3°C em Trindade. As cidades mais frias serão Goianápolis, com 18.5°C, e Terezópolis de Goiás, com 18.8°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 73.85%, com Goianápolis, Inhumas e Terezópolis de Goiás registrando os maiores índices, de 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 18.88%, mas cidades como Caldazinha (40.0%) e Goiânia (35.0%) também terão chances elevadas de chuva, além de Bela Vista de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Aragoiânia: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Bonfinópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Caldazinha: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Caturaí: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Goianira: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goianápolis: máxima 27.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Goiânia: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Guapó: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Inhumas: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nerópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Senador Canedo: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.