A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, terça-feira (30). As temperaturas máximas alcançarão 33.7°C em Bonfinópolis, 33.0°C em Caldazinha e Senador Canedo, enquanto as mínimas ficarão em 20.5°C em Goianápolis e Nerópolis.A umidade do tempo na Região Metropolitana estará em média de 74.25%. Cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas podem registrar umidade de 90.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 41.75%, mas Aparecida de Goiânia, Brazabrantes e Caturaí têm uma probabilidade de chuva de 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Aparecida de Goiânia: máxima 32.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aragoiânia: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Bela Vista de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Bonfinópolis: máxima 33.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Caldazinha: máxima 33.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Caturaí: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goianira: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goiânia: máxima 32.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Hidrolândia: máxima 31.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Inhumas: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nerópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Nova Veneza: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 33.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Terezópolis de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Trindade: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.