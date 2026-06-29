A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas amenas a quentes na terça-feira (30). As máximas na região devem ficar em torno de 28.82°C, enquanto as mínimas rondam os 16.16°C. As cidades mais quentes serão Caturaí, com máxima de 29.7°C, Trindade com 29.6°C e Abadia de Goiás com 29.4°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas incluem Goianápolis, com 15.2°C, e Terezópolis de Goiás, com 15.4°C.A umidade média na Região Metropolitana para amanhã será de 54.12%. Goiânia, Goianira e Santo Antônio de Goiás apresentarão os maiores índices de umidade durante a noite, atingindo 66.0%. Não há previsão de chuva para a região, com a probabilidade de precipitação em 0.0% para todas as cidades.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 27.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 28.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 28.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 28.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.