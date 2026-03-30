A Região Metropolitana terá grande chance de chuva na terça-feira (31), com temperaturas variando entre as cidades. As mais quentes incluem Bela Vista de Goiás, com máxima de 29.1°C, Goiânia, com 29.0°C, e Senador Canedo, que registrará 28.9°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Goianápolis, com mínima de 17.5°C, e Bonfinópolis, com 17.8°C.A umidade média na região será de 71.92%, com destaque para a alta umidade noturna em Goiânia, atingindo 89.0%, Abadia de Goiás e Aparecida de Goiânia, ambas com 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 52.75%, mas algumas cidades terão índices significativamente maiores, como Caldazinha e Senador Canedo, com 95.0% de probabilidade, e Abadia de Goiás, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Aragoiânia: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Bonfinópolis: máxima 27.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Brazabrantes: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Caldazinha: máxima 28.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 95.0%Caturaí: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 28.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 27.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Guapó: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Inhumas: máxima 28.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nerópolis: máxima 28.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Trindade: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.