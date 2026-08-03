A Região Metropolitana terá um dia de predomínio de sol e pouca variação nas condições do tempo nesta terça-feira (4), com termômetros registrando temperatura mínima média de 18,1°C e máxima média de 28,73°C. O calor deve ser mais intenso em Aragoiânia e Guapó, onde as máximas alcançam 29,6°C, seguidas de perto por Abadia de Goiás, com registro de 29,5°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia se concentram em Goianápolis e Terezópolis de Goiás, que apontam mínima de 17,1°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio para a região fica em 45,42%, com as taxas mais elevadas ocorrendo em Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás, que chegam a 56,0%. Já a probabilidade média de chuva para o território metropolitano é de apenas 9,62%, mas cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentam uma possibilidade ligeiramente superior, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 28,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 29,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 27,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 28,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 28,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 29,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 29,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 26,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 29,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 29,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 28,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 28,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 27,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 28,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 28,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 29,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.