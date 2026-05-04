A Região Metropolitana terá um tempo estável com predomínio de sol e temperaturas amenas a quentes na terça-feira (5). As cidades mais quentes serão Caturaí e Trindade, ambas com máxima de 30.4°C, e Aragoiânia, com 30.3°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Goianápolis, com 17.4°C, e Bonfinópolis, com 17.8°C.A umidade média na região será de 58.65%, com destaque para Santo Antônio de Goiás (71.0%), Goianápolis (70.0%) e Goiânia (70.0%), que apresentarão os maiores índices de umidade na noite. A probabilidade de chuva é muito baixa, com média de 2.12%, e os maiores índices de precipitação são esperados em Caldazinha e Hidrolândia, com 10.0% de chance durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 28.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 29.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 30.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 30.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 29.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.