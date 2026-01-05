A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta terça-feira (6), marcando o tempo na região. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Bonfinópolis, com máxima de 24.7°C, seguida por Caldazinha e Senador Canedo, ambas com 24.1°C. Já as menores temperaturas ocorrerão em Goianápolis, com mínima de 18.2°C, e Guapó, com 18.9°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 88.53%, com destaque para Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Brazabrantes, que podem atingir 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 33.25%, mas cidades como Bela Vista de Goiás e Hidrolândia apresentam 75.0% de probabilidade, e Abadia de Goiás 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 23.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Aparecida de Goiânia: máxima 23.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 23.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Bela Vista de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 24.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Brazabrantes: máxima 22.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 24.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Caturaí: máxima 22.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 21.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 23.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 22.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Hidrolândia: máxima 23.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 22.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 22.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 22.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 24.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Terezópolis de Goiás: máxima 22.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.