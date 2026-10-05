A Região Metropolitana apresentará nesta terça-feira (6) um dia com predomínio de sol e marcas de temperatura agradáveis, registrando média máxima de 27,57°C e mínima de 19,77°C. Os termômetros devem registrar os maiores índices em Caldazinha, que alcança 28,1°C, seguida por Bela Vista de Goiás e Senador Canedo, ambas com máxima de 27,9°C. Já os momentos mais frios ocorrem em Goianápolis, com mínima de 18,9°C, e Bonfinópolis, com 19,4°C.Com relação à umidade relativa do ar, a média geral para a área deve se situar em 78,75%, com picos que alcançam 88,0% em Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Caldazinha. Paralelamente, a probabilidade média de chuva para a região é de 28,12%, mantendo uma tendência de tempo firme na maioria das localidades, embora Bela Vista de Goiás e Caldazinha se destaquem com as maiores chances de precipitação, estimadas em 50,0% e 45,0%, respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 30,0%Aparecida de Goiânia: máxima 27,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 30,0%Aragoiânia: máxima 27,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Bela Vista de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 20,0%Bonfinópolis: máxima 27,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Brazabrantes: máxima 27,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Caldazinha: máxima 28,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Caturaí: máxima 27,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Goianira: máxima 27,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Goianápolis: máxima 26,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Goiânia: máxima 27,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Guapó: máxima 27,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Hidrolândia: máxima 26,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Inhumas: máxima 27,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 40,0%Nerópolis: máxima 27,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Nova Veneza: máxima 27,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Senador Canedo: máxima 27,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Terezópolis de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Trindade: máxima 27,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.