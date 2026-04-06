A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta terça-feira (7). O tempo na região apresentará variações de temperatura, com Bela Vista de Goiás registrando a máxima de 30.1°C, seguida por Senador Canedo com 29.9°C e Trindade com 29.8°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Goianápolis, com 19.6°C, e Terezópolis de Goiás, com 19.8°C.\nO tempo na Região Metropolitana terá umidade média de 75.95%. Os maiores índices de umidade serão em Brazabrantes, Inhumas e Nova Veneza, com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 58.88%, com Brazabrantes, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás apresentando as maiores probabilidades, de até 95.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%