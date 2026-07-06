A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas amenas na terça-feira (7). As cidades mais quentes incluem Caturaí com máxima de 30.4°C, Trindade com 30.3°C e Goianira com 30.1°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Bela Vista de Goiás e Caldazinha, ambas com 13.0°C.A umidade média na região será de 50.12%. As cidades com maior umidade são Bela Vista de Goiás e Senador Canedo, ambas com 64.0%, seguidas por Aragoiânia com 63.0%. Não há previsão de chuva para a região, com probabilidade de 0.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 28.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 29.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 30.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 30.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 28.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 28.9°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 29.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 29.5°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 30.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.